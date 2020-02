Calciomercato Inter, obiettivo terzino | Pista da 30 milioni di euro

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità che i nerazzurri possano rinforzare la corsia mancina con un giocatore attualmente in Portogallo

Ashley Young non può certo bastare. Nella prossima estate i nerazzurri dovranno acquistare un altro laterale sinistro, certamente più giovane dell’inglese preso dal Manchester United nemmeno un mese fa e con un contratto in scadenza a giugno con opzione però per un’altra stagione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il primo obiettivo potrebbe essere quel Marcos Alonso cercato con insistenza già nella finestra invernale: il Chelsea potrebbe bastare molto meno dei 35 milioni di euro chiesti anche provocatoriamente a gennaio.

Calciomercato Inter, obiettivo terzino: ‘occhi’ in casa Benfica

L’alternativa allo spagnolo ex Fiorentina sembra essere un altro spagnolo, nella fattispecie Alejandro Grimaldo. Questa mattina il 24enne di Valencia, in forza al Benfica, è stato nuovamente accostato ai nerazzurri. Rumors di calciomercato parlano di di un interesse concreto da parte di Marotta nei confronti del laterale che un paio di anni fa è stato molto vicino a trasferirsi al Napoli. L’operazione con ‘Le Aquile’ non sarebbe certamente semplice, visto che sono notoriamente bottega carissima.

In scadenza nel giugno 2023, Grimaldo ha una valutazione sui 20 milioni di euro, cifra che potrebbe però non essere sufficiente dato che il club di Lisbona pare volere tutti i soldi della clausola risolutiva, vale a dire 30 milioni.

