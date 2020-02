Sorpresa Marotta: Sensi via, scambio clamoroso in Serie A

Sorpresa Marotta: Sensi via, scambio clamoroso in Serie A

INTER SENSI SCAMBIO – Clamoroso all’Inter: Sensi potrebbe andare via a giugno. Nonostante sia pressoché certo il riscatto dal Sassuolo, le manovre in casa nerazzurra potrebbero provocare l’addio del centrocampista per un altro big del nostro campionato. Stando ai rumors riportati da ‘Calciomercato.it’, Sensi interesserebbe molto al Napoli che potrebbe trattare il suo arrivo per uno tra Allan e Zilienski, profili graditi a Conte.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan