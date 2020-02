Le ultime di calciomercato mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Marotta prima del big match contro la Lazio valevole per la 24esima giornata di Serie A

Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida scudetto con la Lazio rispondendo in particolare a Lautaro Martinez obiettivo concreto del Barcellona. “Il ragazzo sta crescendo ed è giovane – ha esordito l’amministratore delegato nerazzurro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – A lui interessa indossare la maglia dell’Inter e crescere dal punto di vista professionale. Questo club per la sua storia non ha nulla da invidiare agli altri, i giocatori vanno via quando sono loro a chiederlo”.

Lazio-Inter, Marotta sottolinea: “Il vero Eriksen c’è già!”

Marotta si è poi espresso su Eriksen, il colpo del calciomercato invernale che anche stasera partirà dalla panchina: “Quando vedremo il vero Eriksen? C’è già il vero Eriksen – la sua risposta – La squadra è fatta di quattordici giocatori. Eriksen si è già inserito perfettamente, è ovvio che ci sia un periodo di ambientamento”.

Chiosa sulla sfida contro la Lazio, con l’Inter chiamata alla vittoria per far ritorno in vetta con la Juventus: “Questa società ha un palmares ricco di successo ed è un fatto ordinario giocare partite come queste. C’è soddisfazione e consapevolezza di voler giocare un ruolo da protagonista”.

