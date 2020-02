Calciomercato Inter, offerta pazzesca per Lautaro | I dettagli

Lautaro Martinez sembra davvero destinato a lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Sul tavolo l’argentino ha una proposta shock da parte del Barcellona

Il Barcellona è da ritenere la squadra favorita per Lautaro Martinez. Una decina di giorni fa il suo Ds Abidal è definitivamente uscito allo scoperto circa la volontà dei blaugrana di mettere le mani sull’argentino: “In estate ingaggeremo sicuramente un numero 9 – ha detto l’ex difensore. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Ovviamente ad oggi non ho il budget. Devo lavorare d’anticipo, stare attento a cosa accade nei club e poi provare a convincere il giocatore. Questo è il mio lavoro, poi se la parte finanziaria mi dice che l’affare si può fare, bene, altrimenti cambio obiettivo. Lautaro mi piace, nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo. Se il suo arrivoprecluderebbe quello di Neymar? Dipende da tante cose, però avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri, sarebbe sempre una cosa positiva per il club. Niente è impossibile”.

Calciomercato Inter, offerta shock a Lautaro

Il Barcellona dovrà prima far quadrare i conti entro il 30 giugno e solo dopo potrà andare concretamente all’assalto del ‘Toro’. La clausola da 111 milioni, nonostante la situazione finanziaria non sia delle migliori, non sembra spaventare i catalani. Molte fonti sostengono infatti che siano disposti a pagarla qualora l’Inter si rifiutasse di aprire una trattativa a una cifra inferiore.

Secondo le indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’ il Barça è così intenzionato a prendersi il classe ’97, considerato l’ideale erede di Luis Suarez, che tramite il suo entourage gli avrebbe offerto o comunque prospettato un contratto simile o quasi a quello di Griezmann. Tradotto, uno stipendio intorno ai 17 milioni di euro, cifra irraggiungibile per i nerazzurri anche con un eventuale rinnovo del contratto.

