Da Lautaro e Vecino a Immobile e Luis Alberto, ecco le formazioni ufficiali del match Lazio-Inter valevole per la 24esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Inter, sfida scudetto in programma fra poco allo stadio ‘Olimpico’ e valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte conferma per dieci-undicesimi la squadra mandata in campo domenica scorso nel derby col Milan. C’è dunque Vecino tra i titolari, a svantaggio di Eriksen che partirà ancora una volta dalla panchina. L’unica novità è rappresentata da Lautaro Martinez al posto di Sanchez: l’argentino torna a far coppia con Lukaku in campionato dopo i due turni di squalifica. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Anche Simone Inzaghi col consueto 3-5-2: in difesa Felipe ha la meglio su Patric, in attacco c’è Caicedo al fianco di Ciro Immobile. Arbitro del match sarà Rocchi della sezione di Firenze.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ambizioni super | Altri due big per Conte

Formazioni Ufficiali Lazio-Inter

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Lazzari, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, Anderson, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lautaro, Lukaku. A disp.: Handanovic, Stankovic, Berni, Sanchez, Moses, Ranocchia, Borja Valero, Eriksen, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi, Bastoni. All.: Conte

ARBITRO: Rocchi di Frenze

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Juventus su Icardi | Piano ‘diabolico’ per prenderlo

Calciomercato Inter, offerta pazzesca per Lautaro | I dettagli