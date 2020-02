Calciomercato Inter, ambizioni super | Altri due big per Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che i nerazzurri piazzano almeno altri due grandi colpi nella prossima sessione estiva

Le ambizioni di Suning sono quelle di riportare, con vantaggi anche ‘personali’ sul piano dell’immagine e di conseguenza del proprio fatturato, l’Inter ai vertici del calcio nazionale ed internazionale. Per questo motivo ha speso e, a meno di clamorosi cambi di programma, continuerà a spendere tanti milioni di euro nelle prossime sessioni di calciomercato per alzare ulteriormente il valore della rosa a disposizione di Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Juventus su Icardi | Piano ‘diabolico’ per prenderlo

Calciomercato Inter, centrocampista e laterale: doppio ‘regalo’ a Conte!

Nell’estate 2020 i nerazzurri potrebbero mettere a segno almeno due grandi colpi. Il primo a centrocampo, in un settore che necessita sicuramente da tempo di un innesto di spessore e di grosso impatto fisico oltre che bravo ad inserirsi negli spazi e quindi in zona gol. Arturo Vidal, sogno del tecnico interista, è un profilo che può riproporsi come protagonista, ma attenzione soprattutto al ‘pallino’ di Marotta che di sicuro piace molto pure allo stesso Conte: Sergej Milinkovic-Savic. Per il serbo, tra i punti di forza della Lazio avversaria domani all’Olimpico nella sfida scudetto, potrebbero volerci tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Il secondo colpo, al netto dell’eventuale sostituto di Lautaro Martinez al quale il Barcellona avrebbe presentato un’offerta clamorosa, potrebbe invece essere un laterale sinistro. Nella fattispecie Marcos Alonso, obiettivo non raggiunto a gennaio a causa delle folli richieste del Chelsea. Richieste che a giugno saranno certamente più basse, seppur non inferiori ai 20-25 milioni di euro. Con lo spagnolo ex Fiorentina l’Inter metterebbe forse a posto la corsia mancina, anche se fin qui Young – ‘toppa’ del mercato invernale – sta giocando al di sopra delle aspettative.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Nuovo infortunio, Conte nei guai | Salta Lazio-Inter

Calciomercato Inter, addio Lautaro | L’erede arriva dalla Premier