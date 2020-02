Kumbulla e Musso: osservatori nerazzurri alla Dacia Arena per entrambi

Inter, osservatori nerazzurri oggi pomeriggio alla Dacia Arena di Udine per la sfida tra la squadra di casa e l’Hellas Verona. Il motivo erano il portiere dei friulani Musso e il difensore dei veneti Kumbulla

INTER KUMBULLA MUSSO AGGIORNAMENTO/ Oggi si è disputata la sfida valida per la 24esima giornata del campionato di serie A tra Udinese e Verona, terminata a reti inviolate. Ad assistere all’incontro c’erano dei talent-scout nerazzurri, che erano presenti alla Dacia Arena per assistere dal vivo alle prestazioni del portiere della squadra friulana Musso e a quelle del difensore della formazione veneta Kumbullam, come ha informato Dazn. L’estremo difensore è stato autore di ottimi interventi, in special modo una bella parata a fine primo tempo, mentre il difensore è stato come sempre impeccabile nel suo ruolo, non per nulla il Verona ha subito soltanto un gol in più della Juventus.

In ogni caso il calciatore della squadra scaligera, è seguito molto attentamente dai dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio e pare abbastanza probabile, un suo futuro approdo a Milano sponda nerazzurra. La concorrenza però non manca, visto che il giocatore albanese ha diversi estimatori sia in Italia, in primis il Napoli, che all’estero come Borussia Dortmund, Liverpool e Manchester United.