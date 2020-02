Lazio-Inter 2-1 | Conte: “Regalati due gol”. Poi ‘frecciata’ su Eriksen

Le ultime news Inter mettono in risalto le parole di Conte dopo la sconfitta con la Lazio nella sfida scudetto andata in scena allo stadio Olimpico

“Abbiamo regalato due gol…”. Così Conte dopo il ko con la Lazio: “Veniamo già da altre prestazioni, da altre partite in cui ci siamo fatti rimontare, come a Barcellona e col Dortmund che avevamo in pugno ma che alla fine abbiamo perso – ha aggiunto il tecnico nerazzurro a ‘Sky Sport’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Però ribadisco, stiamo facendo un percorso con dei ragazzi che devono continuare a lavorare per cercare di affrontare tutte le situazioni nella giusta maniera. Pronti via nel secondo tempo sembravamo come impauriti…”.

Lazio-Inter, Conte: “Ci facciamo prendere dalla frenesia. Eriksen? Arrivati fin qui senza di lui”

“Stiamo cercando di dar fastidio in vetta alla classifica, dobbiamo essere orgogliosi per dove siamo ma non bisogna mollare se vogliamo rimanere lì – ha sottolineato Conte – Stasera è stata una partita equilibrata sfalsata da due gol evitabilissimi, a volte ci facciamo prendere dalla frenesia. Eriksen dietro le due punte? Va trovato sempre l’equilibrio in ogni scelta che si fa, non possiamo pensare che un giocatore possa cambiare le sorti della squadra, anche perché noi siamo arrivati fin qui senza Eriksen – ha risposto in conclusione, andando giù ‘pesante’ sul danese – Dobbiamo continuare a lavorare senza pensare che questo o quell’altro giocatore possa farci vincere da solo”.

