Europa League: nerazzurri mai sconfitti in Bulgaria

LUDOGORETS-INTER CURIOSITA’/ Giovedì 20 febbraio alle ore 18,55 presso la Ludogorets Arena, si svolgerà la partita valida per i sedicesimi di Europa League tra la formazione di casa e l’Inter. I precedenti nelle trasferte europee della squadra nerazzurra in Bulgaria, parlano di due vittorie e tre pareggi ma, l’ultimo confronto risale addirittura alla coppa Uefa 1974/75, dove la formazione allora allenata dal grandissimo ex centrocampista della Grande Inter di Helenio Herrera Luisito Suarez, affrontò l’Etar Veliko Tărnovo e pareggiò 0-0 in trasferta e vinse comodamente 3-0 nella gara di ritorno a San Siro. Purtroppo nei sedicesimi venne eliminata dall’Amsterdam sconfitta 2-1 in casa e pareggio a reti inviolate in trasferta. Un altro dato importante, è che la squadra nerazzurra ha sempre passato i sedicesimi di finale in tutte le sue ultime 16 partecipazioni tra coppa Uefa ed Europa League. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

