Rinnovo Esposito, ecco l’offerta: firma vicina

INTER RINNOVO ESPOSITO – Sebastiano Esposito dovrebbe rimanere in nerazzurro anche per le prossime stagioni. Il classe 2002, in gol contro il Genoa, ha esordito anche in Europa e secondo il ‘Corriere dello Sport’ dovrebbe firmare presto il rinnovo sino al 2025 a poco più di un milione di euro. Esposito verrà blindato così da allontanare i rumors in merito alle squadre estere, in particolare il Psg che avrebbe voluto blindarlo. Da non escludere un possibile prestito nella prossima stagione, quando arriveranno a Milano altri attaccanti per formare un attacco importante insieme a Lukaku e Lautaro.

