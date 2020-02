Europa League, Ludogorets-Inter | Le probabili formazioni

Da Eriksen e Sanchez a Keseru, ecco le probabili formazioni del match Ludogorets-Inter valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League

Grossa chance per Eriksen e Sanchez stasera alle 19 in Bulgaria nel match contro i padroni di casa del Ludogorets valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League. A meno di colpi di scena, infatti, Conte schiererà dal primo minuto sia il fantasista danese che l’attaccante cileno, al cui fianco agirà Lautaro Martinez, con il tecnico intenzionato finalmente a dare un turno di riposo a Lukaku. Al centro della mediana toccherà a Borja Valero rimpiazzare l’acciaccato Brozovic, rimasto a Milano come Skriniar che verrà sostituito da D’Ambrosio. A guidare la difesa ci sarà Ranocchia, alla sua 200esima presenza in nerazzurro. L’unico ballottaggio è in mezzo tra Vecino, favorito, e Barella, mentre sugli esterni certe le presenze di Moses e Biraghi. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Dall’altra parte Vrba orientato verso il 4-2-3-1, con il trio Jorginho-Marcelinho-Wanderson alle spalle di Keseru. Arbitrerà lo spagnolo Del Cerro Grande.

Probabili formazioni Ludogorets-Inter

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Jorginho; Keseru. A disp.: Stoyanov, Grigore, Ikoko, Badji, Cauly, Tchibota, Swierczok. All.: Vrba

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez. A disp.: Stankovic, De Vrij, Pirola, Candreva, Young, Barella, Lukaku. All.: Conte

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)

