Nome a sorpresa per il post Lautaro: ritorno di fiamma per Gabriel Jesus

INTER GABRIEL JESUS – Dall’Inghilterra potrebbero aprirsi nuovi orizzonti anche per l’attacco. Come riferiscono i tabloid, il possibile esordo dal Manchester City per i noti fatti del FPF potrebbe mettere l’Inter nelle condizioni di poter attingere ancora dalla Premier League. Con Lautaro sempre più vicino al Barcellona, i nerazzurri potrebbero sostituirlo con un altro grande attaccante giovane e pronto a mettersi alla prova in Serie A: si tratta di Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 del Manchester City che costerebbe attorno ai 60-80 milioni di euro.

