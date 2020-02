Calciomercato Inter | Annuncio in diretta tv: “Arriverà a giugno”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un grande giocatore che a quanto pare arriverà sicuramente in nerazzurro nella prossima estate

L’Inter è stata assoluta protagonista dello scorso calciomercato di gennaio con l’acquisto di tre giocatori: Ashley Young, Victor Moses e soprattutto Christian Eriksen. Il trequartista danese è stato preso in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, non sfruttando quindi la possibilità di ingaggio a costo zero. Alla fine per strapparlo al Tottenham sono stati spesi 20 milioni di euro, in sostanza quanto chiesto fin dall’inizio dal boss degli ‘Spurs’ Daniel Levy. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Conte voleva Vidal: ma l’acquisto è stato solo rimandato

Nonostante gli sforzi compiuti dalla società, Antonio Conte non ha manifestato grande entusiasmo per gli acquisti fatti. Non è un mistero, il tecnico voleva Arturo Vidal ed è quindi rimasto fortemente deluso dal suo mancato arrivo. Nell’affare Lautaro Martinez o separatamente, il cileno in forza al Barcellona arriverà comunque all’Inter in estate.

Di questo ne è certo il giornalista di ‘Telelombardia’, vicino alle vicende di casa nerazzurra, Alfio Musmarra: “Eriksen è un giocatore diverso da Vidal – ha esordito in diretta tv – il cileno conosce già il calcio italiano e sa quello che gli chiede Conte, ma non è stato possibile prenderlo a gennaio ed arriverà a giugno”. Possibile operazione dal valore di circa 12-15 milioni di euro.

