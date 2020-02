Calciomercato Inter, Lautaro verso il Barcellona | Le cifre dell’affare

Lautaro Martinez sempre assoluto protagonista del calciomercato Inter. L’attaccante argentino appare sempre più destinato al Barcellona di Leo Messi

E’ molto probabile che Lautaro Martinez lasci l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Prima della sfida con la Lazio, Beppe Marotta ha spalancato un portone all’addio dell’argentino trasferendo però allo stesso ex Racing le ‘responsabilità’ di un eventuale divorzio con la frase “i giocatori vanno via quando sono loro a chiederlo…”. Ad oggi la destinazione futura del classe ’97 sembra essere davvero la Spagna, nello specifico il Barcellona che flirta da tempo col suo entourage e che può garantirgli un ingaggio di almeno 7 milioni di euro a stagione. Una enormità rispetto a milione e mezzo che percepisce attualmente a Milano. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: i dettagli dell’operazione

Trovano conferme sull’edizione di stamattina del ‘Corriere della Sera’ le voci secondo cui il club blaugrana sia disposto a tirare fuori anche più dei 111 milioni di euro della clausola risolutiva – che ricordiamo ha valore solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio – ottenendo però in cambio la possibilità di pagare in più rate il cartellino del calciatore nativo di Bahia Bianca. Va detto, inoltre, che gli azulgrana puntano ad inserire nell’operazione con Suning anche delle contropartite tecniche.

Dovrebbe esserci anche Vidal, il ‘sogno’ di Conte, tra le pedine che il Barcellona potrebbe mettere sul piatto. All’Inter poi piacciono i profili dei giovani Todibo e Carles Alena, adesso rispettivamente in prestito a Schalke 04 e Betis, oltre che naturalmente Antoine Griezmann, anche se al momento il Barça non sembra propenso a disfarsi del francese che fin qui non è riuscito ad inserirsi nell’ambiente e nell’idea di calcio dei catalani.

