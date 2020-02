30 milioni: fissato il prezzo per Marcos Alonso

INTER MARCOS ALONSO – L’Inter non molla la pista Alonso. Dall’Inghilterra riferiscono che l’esterno alto, ex Fiorentina, potrebbe andare via da Londra in estate. I tabloid riportano anche il prezzo fissato dal Chelsea per la sua cessione: si parla di circa 30 milioni di euro, un investimento importante che l’Inter potrebbe mettere a segno se dovessero esserci cessioni importanti.

