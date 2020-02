Inter, le voci di mercato non toccano solo Lautaro ma anche Messi

Inter, non solo Lautaro Martinez è al centro delle voci di mercato, anche Lionel Messi viene accostato a diversi club nonostante ultimamente si sia riavvicinato al Barcellona

INTER MESSI AGGIORNAMENTO/ Il calciatore del Barcellona Lionel Messi, nonostante continui a caldeggiare l’arrivo del suo connazionale, ora all’Inter, Lautaro Martinez, non sembrerebbe più così attaccato ai colori blau-grana. Nonostante ultimamente le sue dichiarazioni sembrerebbero aver fatto tornare l’idillio, ci sono molte squadre a cui il giocatore viene accostato per il futuro. Per quanto riguarda l’Italia, solo le due nemiche odiatissime Inter e Juventus, potrebbero provare a portare nelle loro fila il calciatore, ma le possibilità appaiono abbastanza remote. Un’altra pista è quella americana, oltre all’Inter Miami di David Beckham, un altro club della Mls è stato accostato al calciatore argentino, i Los Angeles Galaxy allenati da Guillermo Barros Schelotto. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Conte lo rilancia ma l’addio appare scontato | Gli scenari

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Conte lo rilancia ma l’addio appare scontato | Gli scenari

Queste le parole riportate da Espn che l’ex calciatore ed ora allenatore, ha dichiarato in merito a questa possibilità: “Contatti con Messi? Per niente, nulla da dire. Ovviamente tutti vorrebbero averlo e il fatto di avere un certo rapporto con lui comporta anche la possibilità, ma di recente non c’è stato alcun approccio“.