Emergenza Coronavirus, Inter-Ludogorets si gioca | Le ultime

Le ultime news Inter si concentrano sulla disputa della gara tra i nerazzurri e il Ludogorets valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League

Inter-Ludogorets si giocherà. Secondo le ultime indiscrezioni l’emergenza coronavirus non farà rinviare anche la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma come da calendario giovedì sera al ‘Meazza’. L’incontro dovrebbe però disputarsi a porte chiuse, anche se c’è ancora qualche possibilità che si possa giocare lontano da Milano. La prima ipotesi è quella al momento più plausibile. Si attende comunque la decisione ufficiale della UEFA che, come riporta l’agenzia ‘Ansa’, è in continuo contatto sia con le autorità italiane che con i due club. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Emergenza coronavirus, recupero Inter-Sampdoria: le ultime

L’emergenza coronavirus non dovrebbe quindi far saltare la partita coi bulgari, a differenza di quella con la Sampdoria originariamente prevista per questa sera e invece rinviata a data da destinarsi. A proposito di ciò, se la squadra di Antonio Conte dovesse proseguire sia in Europa League che in Coppa Italia, ecco che la sfida coi blucerchiati di Ranieri rischierebbe di essere recuperata addirittura a maggio, per la precisione il 20.

Ecco il possibile calendario dell’Inter fino al 20 maggio:

Giovedì 27 febbraio: ritorno sedicesimi di finale Europa League

Giovedì 5 marzo: ritorno semifinali di Coppa Italia

Giovedì 12 marzo: andata ottavi di finale Europa League

Giovedì 19 marzo: ritorno ottavi di finale Europa League

Mercoledì 25 marzo: sosta per le nazionali

Mercoledì 1 aprile: sosta per le nazionali

Giovedì 9 aprile: andata quarti di finale Europa League

Giovedì 16 aprile: ritorno quarti di finale Europa League

Mercoledì 22 aprile: turno infrasettimanale Serie A

Giovedì 30 aprile: andata semifinali Europa League

Giovedì 7 maggio: ritorno semifinali Europa League

Mercoledì 13 maggio: finale di Coppa Italia

Mercoledì 20 maggio: INTER-SAMPDORIA?

