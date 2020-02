Si accende Juventus-Inter | Agnelli ‘provoca’ Conte!

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Juventus Andrea Agnelli sulla gara di domenica sera, Conte e Steven Zhang

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è deciso: Juventus-Inter, come tutte le altre partite della 26esima giornata di Serie A, si disputerà a porte chiuse. “Dispiace per lo spettacolo in sé, perché ne risente il campionato italiano visto che è una sfida storica del calcio, ma la priorità è la salute pubblica”, ha detto oggi in merito Andrea Agnelli al programma ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, PSG ‘pericolo’ doppio | Le ultime

Agnelli: “Conte è la Juventus. Ha scelto l’Inter perché…”

Il presidente bianconero ha poi provato ad ‘accendere’ il derby d’Italia stuzzicando Antonio Conte: “E’ una bandiera juventina, ha vinto scudetti e la Champions. Conte è la Juventus da questo punto di vista. Con lui il rapporto è sereno e disteso, ma siamo professionisti. Lui ha reputato la sfida di riportare a vincere l’Inter ambiziosa, e avere un testa a testa con l’Inter di Steven Zhang, che è una persona che conosco e stimo, è una cosa che mi affascina”. Chiosa sullo scudetto: “Temo la spensieratezza della Lazio, che non ha l’obbligo di vincere. Rispetto ai nerazzurri ha una filosofia diversa, con due rose difficilmente paragonabili. L’Inter non ha questa spensieratezza, perché con Conte si è caricata dell’obbligo di vincere”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Attacco all’Inter: “Da solo con Icardi, trattamento spregevole!”

Calciomercato Inter, Mourinho può ‘beffare’ Marotta | I dettagli