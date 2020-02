Emergenza coronavirus, Juventus-Inter | L’Annuncio di Gravina

Le ultime news Serie A si focalizzano sulle parole del presidente della Figc Gravina a proposito del prossimo turno di campionato e quindi di Juventus-Inter

Juventus-Inter si giocherà, come tutte le altre partite della 26esima giornata di Serie A, a porte chiuse. Lo ha detto, anche se manca ancora l’ufficialità, il presidente della FIGC Gravina al termine del Consiglio federale con a tema l’emergenza coronavirus legata ovviamente al mondo del calcio. “Probabilmente già da domenica il massimo campionato si disputerà a porte chiuse – le parole di Gravina in conferenza stampa – Dipendiamo esclusivamente da quelle che saranno valutazioni politiche, tecniche e scientifiche: per il momento quello che emerge è una disposizione di sospensione delle manifestazioni sportive in alcune aree geografiche. Ci siamo preoccupati di distinguere le manifestazioni che è possibile disputare a porte chiuse avanzando questa richiesta”.

Juventus-Inter e non solo: a porte chiuse anche col Ludogorets

L’Inter giocherà a porte chiuse già la sfida col Ludogorets di giovedì al ‘Meazza’, valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. “Questa mattina, al ministro Speranza, ho inoltrato una richiesta ufficiale per quanto riguarda la gara di Europa League tra Inter e Ludogorets – ha svelato Gravina – siamo in attesa di un riscontro che ci è stato preannunciato positivo per lo svolgimento della partita a porte chiuse a San Siro giovedì sera”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

