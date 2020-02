Emergenza Coronavirus, Juventus-Inter a porte chiuse | Idea clamorosa!

Le ultime news Inter si focalizzano sul derby d’Italia di domenica contro la Juventus condizionata dall’emergenza Coronavirus. Ipotesi clamorosa.

Dopo tante discussioni si è arrivati ad una decisione ufficiale. La super sfida tra Juventus e Inter si giocherà regolarmente domenica 1 marzo alle ore 20.45. Niente cambio di sede: il match andrà in scena all’Allianz Stadium’ di Torino ma, considerata l’emergenza Coronavirus, la gara si giocherà a porte chiuse. Una situazione completamente nuova. Non è certo la prima volta che una partita viene giocata senza pubblico, ma di solito il motivo è legato a delle sanzioni verso i tifosi. In quel caso è chiaro chi possa entrare allo stadio e chi no, ma stavolta è diverso. Si attende adesso la circolare del Ministero della Salute che completi il decreto della Presidenza del Consiglio che spieghi in modo dettagliato chi potrà entrare negli impianti.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli provoca Conte | Si accende Juventus-Inter!

Juventus-Inter, chi può entrare allo stadio e soluzioni tv

Per evitare il contagio, ci saranno maggiori restrizioni per l’ingresso delle persone allo stadio per Juventus-Inter e le altre sfide della 26esima giornata del campionato di Serie A nelle regioni in cui è più alto il rischio di Coronavirus. Oltre ai calciatori e agli allenatori, potranno entrare gli staff tecnici, i dirigenti delle squadre, gli arbitri con gli assistenti, gli ispettori federali, gli operatori sanitari e di sicurezza, i giornalisti e i fotografi, ma non gli altri dipendenti dei club e le persone ‘invitate’ dai giocatori come gli agenti. Come si legge su ‘La Stampa’ oggi in edicola, inoltre, è al vaglio un’ipotesi clamorosa: per il solo derby d’Italia, infatti, la Lega Serie A e Sky stanno valutando l’opportunità di trasmettere la gara in diretta tv in chiaro a causa dell’eccezionalità dell’evento e dell’emergenza.

LEGGI ANCHE >>> Moratti: “Mi suggeriscono di riprendere l’Inter”. Poi svela un retroscena

Una cosa è certa: senza pubblico il big match tra Juve e Inter non sarà lo stesso, specie per Conte. Chissà come lo avrebbero accolto i suoi ex tifosi…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eto’o rivela: “Potevo tornare!”