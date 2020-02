Le ultime sull’Inter si concentrano sulla sfida con la Juventus sul calciomercato antipasto di quella che ci sarà in campo domenica sera all’Allianz Stadium

Sarà probabilmente senza Eriksen, perlomeno dall’inizio, l’Inter che sfiderà la Juventus di Sarri domenica sera a porte chiuse all”Allianz Stadium’ di Torino. Antonio Conte sembra infatti intenzionato a relegare il danese in panchina nella sfida scudetto, schierandolo invece titolare domani al ‘Meazza’ contro il Ludogorets nella gara anch’essa a porte chiuse causa emergenza coronavirus valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato, Chong e non solo: il derby d’Italia lo sta vincendo l’Inter

Prima che sul campo, il derby d’Italia si gioca sempre e di continuo sul calciomercato. L’estate scorsa ha visto trionfare i nerazzurri con Lukaku, a gennaio i bianconeri grazie all’affare Kulusevski, adesso invece è di nuovo l’Inter a primeggiare dato che Marotta ha di fatto messo le mani su due giovani talenti da tempo nel mirino del suo ex amico Paratici. Il primo è Chong, olandese classe 2000 in scadenza col Manchester United. Si parla di un accordo già raggiunto tra il suo entourage e la dirigenza interista, con la possibilità che il ragazzo venga girato poi in prestito a un club di Serie A ‘alleato’, come Parma o Sassuolo. Il secondo è un altro ‘millennial’, Marash Kumbulla. Centrale italo-albanese del Verona, con il quale si sarebbe vicini alla chiusura per 25-30 milioni.

Nell’operazione, in modo da alleggerire l’esborso cash, il club targato Suning punta ad inserire i cartellini di due giovani calciatori già in forza agli scaligeri con la formula del prestito: parliamo del terzino Dimarco e dell’attaccante Salcedo.

