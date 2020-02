Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e il suo molto probabile trasferimento al Barcellona. In ballo maxi operazione coi nerazzurri

“Cercano un attaccante e vogliono lui: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto due o tre volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça”. Ieri a ‘Il Giornale’ l’ex Ds blaugrana Ariedo Braida ha confermato che per l’eredità di Luis Suarez il Barcellona ha in testa solo e soltanto Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Per l’attaccante nerazzurro, ‘sponsorizzato’ anche pubblicamente da Messi, il club catalano ha già iniziato una trattativa con la dirigenza interista dando la disponibilità a mettere sul piatto più della clausola risolutiva fissata a 111 milioni, in cambio però di una migliore rateizzazione del pagamento nonché dell’aggiunta di contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, poker di nomi più una ‘pazza idea’ per Lautaro

Sono quattro i candidati a finire coinvolti nel maxi-affare Lautaro Martinez. In primis, ovviamente, Arturo Vidal che era e probabilmente è ancora il desiderio numero uno di Antonio Conte per la mediana. Poi i giovani Carles Alena, centrocampista ora in prestito al Betis e che rumors di calciomercato spagnoli sostengono possa andare a rimpiazzare Vecino, e Todibo, a gennaio vicino al Milan prima di traslocare sempre in prestito allo Schalke 04; infine la mezz’ala brasiliana Arthur, già nel mirino di Ausilio quando indossava la maglia del Gremio. C’è sempre l’ipotesi che l’Inter possa chiedere esclusivamente uno scambio con Griezmann, seppur il suo ingaggio ‘monstre’ – circa 17 milioni – è decisamente fuori portata. Il francese rappresenta una ‘pazza idea’, poggiata però su basi solide, ovvero sul suo difficile ambientamento nel mondo azulgrana e sul piano tecnico-tattico che teoricamente lo rendono raggiungibile. Determinante sarà la sua volontà, ma ad oggi uno scambio tra lui e Lautaro sconfina nel fantamercato.

Come sostituto di Lautaro il nome al momento in pole è quello di Aubameyang, gabonese ex rossonero che pare intenzionato a lasciare l’Arsenal, con la quale è in scadenza nel 2021, al termine di questa stagione. Timo Werner del Lipsia, per il quale andrebbe però battuta la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool, ed Anthony Martial del Manchester United le alternative al classe ’89 autore quest’anno di 19 gol.

