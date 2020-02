Calciomercato Inter, Conte blocca tutto | Decisione forte

Decisione importante di Antonio Conte in ottica calciomercato Inter. Marotta e la società hanno deciso di sostenere il tecnico nerazzurro.

Nessuna distrazione. Più che un allenatore, Antonio Conte sta guidando l’Inter come un condottiero. A volte come un tiranno. Ecco perché, stando a quanto si legge su ‘Tuttosport’ oggi in edicola, il tecnico salentino avrebbe dato l’ordine di bloccare tutte le trattative per i rinnovi dei contratti dei giocatori nerazzurri. Ogni discorso dovrà essere rinviato a partire dal 25 maggio, il giorno dopo l’ultima giornata di campionato che vedrà i meneghini fare visita all’Atalanta in una sfida che potrebbe essere decisiva per raggiungere gli obiettivi. Una decisione forte che sarebbe stata comunque condivisa dalla società ed in particolare dall’amministratore delegato Beppe Marotta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Lautaro a Messi e Aubameyang: triplice annuncio

Una mossa, quella di Conte, intesa a far capire a tutti i calciatori che prima viene il bene della squadra e poi quello del singolo. E non si fanno eccezioni, sebbene alcuni ‘casi’ siano un po’ più spinosi di altri. Come quello di Lautaro Martinez: il procuratore del bomber argentino è venuto più volte a Milano per trattare il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio, ma non si è mai arrivati alla fumata bianca. In passato anche il Milan, ai tempi di Adriano Galliani, aveva adottato una politica del genere.

Un segnale importante per dimostrare che all’Inter l’aria è cambiata. Se si vuole tornare ad alti livelli occorre comportarsi da top club.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, caso Icardi. Non solo Psg: altra bocciatura eccellente!

Calciomercato Inter, doppio pericolo Psg: le ultime