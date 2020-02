Nome a sorpresa per il centrocampo: piace Grillitsch dell’Hoffenheim

Florian Grillitsch potrebbe diventare il nome a sorpresa per il centrocampo dell’Inter. Come riporta la ‘Bild’, il 24enne centrocampista austriaco in forza all’Hoffenheim piace anche ai nerazzurri nonostante stia cercando profili di ben altro spessore. Su di lui ci sono anche diversi club esteri tra cui Arsenal, Newcastle e Southampton. In scadenza nel 2022, vanta una clausola rescissoria di 20 milioni.

