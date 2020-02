Inter-Ludogorets 2-1 | Stizza Conte a ‘Sky’: saluta a domanda non gradita

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Conte dopo il successo sul Ludogorets e la qualificazione agli ottavi di Europa League

“L’atmosfera era strana, all’inizio sembrava di essere all’allenamento del giovedì”. Così Antonio Conte ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria contro il Ludogorets – in un ‘Meazza’ a porte chiuse – e la qualificazione agli ottavi di Europa League: “I ragazzi sono stati bravi, hanno subito rimesso le cose al posto giusto dopo il gol subito. Queste due partite mi hanno permesso di far mettere benzina nelle gambe a tutti i giocatori. Il rinvio della gara con la Sampdoria ci ha dato la possibilità di provare qualcosa di nuovo. Le situazioni di oggi (4-4-2 nel secondo tempo, ndr) potrebbero ripetersi, pure a gara in corso. Juventus-Inter? Abbiamo iniziato questo ciclo di partite, domenica c’è una gara importante, alla fine di questo ciclo capiremo quanto siamo distanti dal vincere. Di questo sono convinto. Se puntiamo a vincere l’Europa League? E’ giusto che un club come l’Inter parta sempre per vincere, qui un trofeo manca ormai da dieci anni. Vincere non è semplice, di sicuro noi cercheremo di fare il massimo, però il percorso per arrivare alla vittoria è sempre difficile, tanti calciatori di questa rosa non lo sanno”, ha concluso Conte che alla domanda finale sulle parole di Andrea Agnelli si toglie stizzito l’auricolare e dice “Sì ciao” abbandonando la postazione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

