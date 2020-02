Ritorno di fiamma per Modric: a giugno può partire

Il futuro di Modric potrebbe essere in Italia. Dopo il tentativo di due estati fa, stavolta il croato potrebbe lasciare Madrid perché sembra lontano un possibile nuovo rinnovo con la casa ‘Blanca’. In scadenza nel 2021, potrebbe essere il momento giusto per cederlo e guadagnare qualche milione. Perez punterà ai 30 milioni, cifra che l’Inter tenterà di abbassare essendo in scadenza tra un anno e con l’età ormai avanzata (35 anni a settembre).

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan