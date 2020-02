Stramaccioni: “La forza di Conte è curare ogni centimetro delle sue squadre”

Juventus-Inter, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha voluto ricordare la sua impresa del 3 novembre 2012 e dare un parere sulla sfida che si giocherà nel week-end

JUVENTUS INTER STRAMACCIONI INTERVISTA/ Era il 3 novembre 2012 quando un giovane allenatore alla guida della compagine nerazzurra, dopo un primo tempo in cui la sua squadra si trovava con un gol irregolare di svantaggio e un giocatore avversario meritevole di finire anzitempo sotto la doccia graziato dal secondo giallo dall’arbitro, riuscì nella ripresa a portare la sua formazione a ribaltare la partita e ad espugnare lo Juventus Stadium vincendo per 3-1. A distanza di 7 anni e qualche mese Andrea Stramaccioni ha ricordato quella partita, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Una grande soddisfazione e una grandissima vittoria di tutto il popolo interista. Furono tre punti d’oro malgrado un avvio disastroso… Avevamo deciso di giocare a viso aperto e in maniera spregiudicata, tutto sarebbe potuto accadere eccetto prendere gol immediatamente …. E fu ahimè esattamente ciò che accadde. Anche se c’era un fuorigioco netto. Ero anche in linea con il guardalinee”. Poi rimanendo sempre in tema a quella serata, ha voluto raccontare un episodio inedito su quella nottata: “La cosa fu abilmente mascherata, ma sulla ‘non espulsione’ di Lichtsteiner, a causa di un violento pugno alla panchina, mi ruppi la mano (ride, ndr.). Per tutti i 90′ era come se non avessi avuto nulla, ma sul pullman che ci riportava a Milano invece cominciai a percepire un dolore tremendo, che il dottor Combi penso a lenire”. Nella prossima giornata di campionato, tornano ad affrontarsi allo Juventus Stadium le due squadre, naturalmente gli hanno chiesto un parere e lui ha spiegato: “Secondo me si affrontano l’Inter più forte e la Juve più in difficoltà degli ultimi 5 anni… Credo che mai come questa volta i valori siano vicini. Conte è sicuramente uno dei migliori allenatori italiani di sempre, la sua forza è curare ogni centimetro delle sue squadre, dentro e fuori dal campo. Un esempio per tutti”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

In attesa della decisione finale, la sfida potrebbe giocarsi a spalti vuoti e in merito l’allenatore ha dichiarato: “È la cosa più brutta, ma purtroppo doverosa. Io lo vedo come un grande vantaggio per i nerazzurri perché lo Stadium in queste gare è un valore aggiunto contro chiunque affronti la Juventus. Per me finisce 1-1, gol di Lukaku e Bonucci. Per lo scudetto la Juventus resta favorita ma se non fa risultato contro l’Inter e con la sconfitta di Lione potrebbe avere un grande contraccolpo ambientale“.