Icardi: il Psg potrebbe fare uno sgarbo all’Inter

Inter, l’attaccante Mauro Icardi è sempre al centro dei futuri intrecci di mercato. Il Psg non è pienamente convinto di riscattare il giocatore ma potrebbe decidere di farlo per poi venderlo alla Juve

INTER ICARDI AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell‘Inter in prestito al Psg Mauro Icardi, è stato autore di 19 reti in 29 partite ma in questo ultimo periodo, è tornato ad essere una seconda scelte per l’allenatore Tuchel, anche a causa di un momento in cui il suo rendimento non è stato all’altezza. Il club quindi sta valutando se riscattare o meno il calciatore e potrebbe anche prendere una decisione che metterebbe in difficoltà l’Inter. Inoltre lo stesso Icardi potrebbe decidere di non continuare la sua avventura in Ligue 1 e ritornare a Milano, per poi provare a ricucire uno strappo che pare insanabile. In attesa c’è sempre la Juventus, che potrebbe a sua volta provare a convincere il club francese ad acquistare l’attaccante, per poi rivenderglielo, evitando così una difficile trattativa, se non impossibile, con il club meneghino.

Naturalmente come ha spiegato ‘Tuttosport’, per riuscire a portare il calciatore a Torino serve il sacrificio di almeno uno dei due attaccanti e gli indizi portano sicuramente a Gonzalo Higuain, che però ha il contratto in scadenza nel 2021. Sarà sicuramente un calciomercato estivo molto infuocato, così come è questo campionato che tra una polemica e l’altra, erano anni che non era così combattuto.