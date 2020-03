Europa League: con il Getafe nerazzurri favoriti ma non troppo

Inter, i bookmakers la vedono favorita per la vittoria finale e anche per la sfida di andata con il Getafe al Meazza. Viceversa il passaggio del turno contro gli spagnoli è molto più equilibrato

INTER EUROPA LEAGUE QUOTE/ L’urna di Nyon ha dato il suo verdetto e per Inter e Roma non è andata proprio benissimo. La squadra nerazzurra affronterà il Getafe che ha eliminato l’Ajax, mentre la Roma se la vedrà con il Siviglia che ha passato il turno con il Cluj grazie a due pareggi e segnando un gol nella gara di andata. Le due squadre spagnole sono rispettivamente quinta e quarta nella Liga distanziate di soli 2 punti, alla data del sorteggio, vedremo al termine di questo turno di campionato se la situazione rimarrà analoga. Anche i bookmaker hanno voluto dare le quote per gli ottavi di finale e queste sono quelle relative alla sfida tra la squadra di Conte e quella di Jimenez. In vista della gara di andata al Meazza il 12 marzo, si spera non a porte chiuse, la vittoria della squadra meneghina è data a 1,80 il pareggio a 3,45 e la vittoria degli spagnoli a 4,70.

Discorso molto più equilibrato per il passaggio del turno che vede i nerazzurri leggerissimamente favoriti a 1,80 contro l’1,90 degli iberici. Per quanto riguarda la vittoria finale l’Inter è a 4,5 il Manchester United a 5,5 mentre il Siviglia è a 8. Per quanto riguarda la Roma un’eventuale vittoria della Coppa è data a 12.