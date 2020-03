L’annuncio di Arteta allerta l’Inter: ”Aubameyang può partire”

In attesa di capire se e quando si giocherà nuovamente in campionato, l’Inter di Antonio Conte continua a respingere i rumors su Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona. Tuttavia, nonostante l’espressa incedibilità, i nerazzurri preparano l’alternativa che porta il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese dell’Arsenal in uscita come confermato dal tecnico Mikel Arteta al ‘The Sun’: “L’Arsenal è un club economicamente importante ma il non giocare la Champions per diversi anni porta a qualche drastico cambiamento, magari con qualche cessione importante. Dobbiamo capire quale sarà il nostro futuro e adattarci di conseguenza” ha detto.

