Coppa Italia, ritorno semifinali | L’arbitro di Napoli-Inter

Le ultime news Coppa Italia mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà il match Napoli-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Sono stati designati gli arbitri dei match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Juventus-Milan, in programma mercoledì sera all”Allianz Stadium’ di Torino, verrà diretta da Rocchi della sezione di Firenze; Napoli-Inter, di scena giovedì al ‘San Paolo’, da Daniele Doveri della sezione di Roma. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Del Giovane e Cecconi saranno gli assistenti, Mariani il quarto uomo, Irrati e Giallatini gli addetti al Var.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, assalto a Lautaro | Dalla Spagna: offerta astronomica

Coppa Italia, Napoli-Inter a Doveri: i precedenti

Doveri ha già arbitrato Napoli-Inter di campionato dello scorso gennaio e questo può far ‘sperare’ la squadra di Conte, chiamata a ribaltare il ko al ‘Meazza’ per 1-0 dell’andata, visto che al ‘San Paolo’ riuscì a imporsi per 3-1. In questa stagione il 42enne ha diretto anche il derby col Milan dello scorso settembre che Lukaku e compagni vinsero per 2-0, nonché il quarto di Coppa Italia con la Fiorentina sconfitta per 2-1.

LEGGI ANCHE ->>> Caos Serie A | Marotta torna all’attacco: “C’è un’ipotesi incredibile”

Di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte è il bilancio complessivo dei nerazzurri con il direttore di gara laziale. Di 15 successi, 7 pareggi e 4 ko è invece quello dei partenopei, incrociati nella stagione in corso nelle sfide in trasferta con Torino e Cagliari terminate rispettivamente 0-0 e 0-1.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, vice ed erede Handanovic | Intreccio con la big

Calciomercato Inter, ci siamo per il nuovo colpo a zero