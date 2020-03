Marotta: il dirigente pronto a sfidare i ‘cugini’ per un terzino della Premier

Marotta: il dirigente pronto a sfidare i ‘cugini’ per un terzino della...

Inter, il terzino dell’Arsenal Ainsley Maitland-Niles dopo l’ennesimo attacco del suo allenatore Arteta, potrebbe decidere di chiedere la cessione a fine stagione e i nerazzurri sono in pole position

INTER MAITLAND-NILES AGGIORNAMENTO/ Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha attaccato pesantemente il terzino Ainsley Maitland-Niles al termine della vittoriosa sfida valida per la FA Cup contro il Portsmouth. Queste le parole del tecnico: “Deve abbassare la testa e lavorare se vuole continuare a giocare per questo club“. Dall’arrivo del nuovo allenatore ai ‘Gunners‘, il difensore ha perso il posto da titolare e nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2023, è molto probabile che decida di chiedere di essere ceduto a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”