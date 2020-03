Derby per Kurzawa: contro sorpasso nerazzurro ai danni della Juve

Contro sorpasso Inter per Layvin Kurzawa. Stando a ‘Tuttosport’, il terzino è in scadenza a giugno e in questo momento i nerazzurri avrebbero superato i bianconeri nella corsa al giocatore. Il Paris Saint-Germain non gli rinnoverà il contratto e per questo motivo le due italiane stanno cercando di contenderselo per averlo a costo zero.

