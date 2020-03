Calciomercato Inter, non solo Izzo | Raiola ‘porta’ il centrocampista

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile arrivo di un rinforzo per la mediana facente parte della scuderia di Mino Raiola

Conte vuole Armando Izzo e così l’Inter fa affidamento sull’agente, Mino Raiola, per provare a strappare il difensore al Torino a una cifra inferiore ai 30 milioni di euro richiesti dal patron granata Urbano Cairo. Il jolly avrebbe il volto di Andrea Pinamonti, altro assistito del potente procuratore che i nerazzurri hanno ceduto al Genoa l’estate scorsa con la formula del prestito più obbligo di riscatto per complessivi 18 milioni di euro. Obbligo che il club ligure vorrebbe ora evitare facendo leva sugli eccellenti rapporti con la dirigenza interista. Marotta e Ausilio sono disposti a venire incontro alle esigenze dell’amico Preziosi, a patto che venga trovata una nuova sistemazione al classe ’99 di Cies. Che, appunto, potrebbe essere il Torino, dove l’attaccante ritroverebbe Longo, suo allenatore l’anno scorso al Frosinone. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, possibile ‘asse’ con Raiola anche per il centrocampo

Nel prossimo calciomercato estivo Izzo potrebbe non essere il solo giocatore della scuderia di Raiola a trasferirsi nell’Inter di Conte. Il club targato Suning potrebbe infatti sfruttare l’asse col potente agente per rinforzare anche il centrocampo.

Un profilo che potrebbe stuzzicare i nerazzurri è quello di Diadie Samassekou, 24enne maliano bravo sia ad impostare che a interdire. In forza all’Hoffenheim e nel recente passato nel mirino della Roma, il 24enne rappresenterebbe anche una valida alternativa a Brozovic al centro della mediana. Il club tedesco, che lo ha acquistato l’estate scorsa per 12 milioni, potrebbe però chiedere più di 20 milioni di euro.

