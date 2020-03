Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Raiola al lavoro

Le ultime di calciomercato Inter rilanciano un possibile scambio tra i nerazzurri e il Torino di Urbano Cairo con l’intermediazione di Mino Raiola

Né Godin e né probabilmente Skriniar hanno soddisfatto Antonio Conte nel ruolo di centrale di destra della difesa a tre. Per questo motivo, considerati anche gli acciacchi fisici di D’Ambrosio, la dirigenza nerazzurra è in moto da tempo sul calciomercato con lo scopo di individuare uno specialista per quella zona del campo. Su indicazione dello stesso tecnico salentino, le attenzioni si sono riversate tutte sul 28enne campano Izzo che dall’estate 2018 milita nel Torino. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, scambio col Torino: Raiola protagonista

Izzo è cresciuto molto negli ultimi due anni distinguendosi proprio nella difesa a tre di Mazzarri, esonerato da Urbano Cairo a inizio febbraio. Proprio il patron granata rappresenta l’ostacolo principale all’operazione dato che, stando a ‘Tuttosport’, valuta il classe ’92 nativo di Napoli non meno di 30 milioni di euro. L’Inter punta a un forte sconto e sull’opera di intermediazione di Mino Raiola, agente del difensore del Torino e di colui il quale i nerazzurri vorrebbero utilizzare come contropartita: Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 è in forza al Genoa che, però, sta cercando da tempo un’altra soluzione per ‘evitare’ l’obbligo di riscatto sul cartellino fissato a circa 18 milioni di euro. Visti gli ottimi rapporti con il numero uno rossoblù Preziosi, l’Inter si è detta disposta a venirgli incontro purché venga trovato un altro acquirente.

Pinamonti piace da tempo al Torino e Moreno Longo, l’allenatore che ha rimpiazzato Mazzarri lo scorso mese, lo ha già allenato l’anno scorso al Frosinone.

