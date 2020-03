Inter, Zhang: “A Torino per vincere” | Una big di A lo attacca!

Le ultime news Inter mettono in evidenza le nuove dichiarazioni del presidente nerazzurro Steven Zhang finito adesso nel mirino di un grande club di Serie A

“Guardo con fiducia al match di domenica che appassiona milioni di tifosi”. Steven Zhang sotterra l’ascia di guerra concentrandosi sull’attesissimo Juventus-Inter in programma fra due giorni all”Allianz Stadium’ di Torino rigorosamente a porte chiuse. “Sono sicuro che la squadra darà il massimo – ha aggiunto a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Problemi legati alla lunga attesa? Non credo, la nostra reazione sarà positiva. Vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi e possiamo andare a Torino per vincere questa splendida sfida”. Il numero uno interista ha poi esaltato Antonio Conte: “E’ un allenatore straordinario, siamo davvero fortunati ad avere uno come lui”.

Inter, Zhang nel mirino della Roma: “Ecco cosa non abbiamo capito”

Steven Zhang è finito nell’occhio del ciclone dopo le pesanti dichiarazioni contro il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino, che stando alle ultime indiscrezioni è intenzionato a querelarlo. Le parole di ieri alla ‘BBC’, “la salute pubblica deve essere messa al primo posto e abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio. Giocare a porte chiuse è la scelta corretta affinché la gente non corra rischi di contagio del coronavirus“, non sono invece piaciute alla Roma che, attraverso il CEO Fienga, è andata all’attacco alla ‘rosea’: “Sicurezza e salute non sono care solo al presidente dell’Inter, ma a tutti noi – Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione, visto che in questi caotici giorni ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Sampdoria rispetto a quella con la Juve”.

“Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche – ha rincarato Fienga in conclusione – Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi”.

