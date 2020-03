Inter, Zhang rincara la dose con Dal Pino | Interviene anche Agnelli

Le ultime news Inter si concentrano sulle nuove dichiarazioni del presidente Zhang su Dal Pino e sulle parole del patron della Juventus Agnelli.

“Molte persone pensano che le mie parole (nei confronti di Dal Pino, ndr) siano state forti. Io invece penso che siano state leggere e non abbastanza forti”. Pensieri e parole di Steven Zhang. Intervenuto al ‘Financial Times’, il presidente dell’Inter è tornato sulla polemica con il numero uno della Lega di Serie A, attaccato su Instagram. Poi ai microfoni della ‘BBC’ ha aggiunto: “La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio. Giocare a porte chiuse è la cosa giusta da fare, è la scelta corretta affinché la gente non corra rischi. Non è importante di che partita si trattasse, non è importante che si rimandasse di 24 o 48 ore: sapevamo che la situazione non si sarebbe risolta in un lasso di tempo così breve”.

Juventus-Inter, Agnelli risponde a Zhang

Sul tema è intervenuto anche Andrea Agnelli: “La priorità in questo momento deve essere la tutela della salute pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus – le parole riportate da ‘Sport Mediaset’ – E’ giusto che siano state le autorità a decidere come affrontare questa epidemia. So che Zhang ha una posizione simile alla mia. Ho grande rispetto per Steven, abbiamo discusso dell’epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia. Non devono essere i club a decidere cosa va fatto o no, le autorità si sono espresse chiaramente, ed è nostra responsabilità ora seguire quello che ci hanno detto”.

