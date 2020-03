Campionato interrotto? Ecco che cosa accadrebbe: l’obbligo della FIGC

L’edizione odierna de ‘La Stampa’ ha parlato della possibilità che il campionato possa essere interrotto a causa del coronavirus. Se ciò dovesse avvenire, la FIGC avrebbe un solo obbligo: determinare la classifica finale per consentire alla Uefa di avere i nomi delle squadre per l’assegnazione dei posti nelle coppe europee e non assegnare lo Scudetto, poiché il campionato non si concluderebbe e non c’è nessuna norma che obblighi la stessa FIGC a prendere una decisione ‘forzata’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”