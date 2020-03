E’ fatta per Chong: nuovo arrivo dalla Premier a costo zero

E’ fatta per Chong: nuovo arrivo dalla Premier a costo zero

E’ fatta per Chong, talento del Manchester United con la capigliatura da Fellaini. E’ il prossimo acquisto a parametro zero da parte di Marotta in vista della prossima estate, un giovane classe ’99 sul quale si era mossa anche la Juventus. Con l’Inter firmerà un contratto fino al 2025 a 2 milioni di euro bonus inclusi, con la possibilità di mandarlo in prestito in Serie A per consentirgli di maturare esperienza senza troppe pressioni.

