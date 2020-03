Riscatto Perisic, il Bayern Monaco dice si: 20 milioni

Arrivano buone notizie per l’Inter sul fronte mercato: stando alle ultimissime provenienti dalla Germania, il Bayern Monaco ha deciso di riscattare Ivan Perisic. L’esterno, bloccato in questa stagione a causa di un infortunio alla caviglia, farà parte del gruppo anche per la prossima stagione. I bavaresi pagheranno circa 20 milioni di euro per il riscatto.

