Inter, stadio Meazza: ad aprile nuove proposte al Comune di Milano

Inter, incontro oggi tra i rappresentanti delle due squadre milanesi e i dirigenti del Comune di Milano, per riaprire a nuove proposte riguardanti il nuovo stadio

INTER PROGETTO STADIO AGGIORNAMENTO/ Il calcio si è quasi fermato per l’emergenza Coronavirus e se in Europa si provano a disputare le partite dei due tornei continentali, in Italia se ne riparlerà, forse, dopo il 3 aprile. Nel frattempo Inter e Milan si apprestano a presentare nuove proposte per quanto riguarda il progetto stadio. Come ha riferito Calcio&Finanza, oggi i rappresentanti dei due club si sono incontrati con i vertici del Comune di Milano, per cercare di riaprire il dialogo che si era precedentemente interrotto e per confermare che per aprile saranno pronte altre possibili proposte, che cercheranno di soddisfare le richieste esposte dal Consiglio Comunale.

CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen scontento | Rivelazione clamorosa

L’oggetto del contendere, anche se oggi non se ne è parlato, riguarda sempre le volumetrie, nell’incontro odierno si è parlato più del metodo che che non dei numeri. Il tempo stringe e si spera che ad aprile il progetto venga accettato, per il bene dei due club meneghini. Molti tifosi però sperano che si trovi anche il giusto compromesso, per mantenere tutto o in parte anche il vecchio stadio senza demolirlo completamente.