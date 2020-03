europa league inter-getafe

Le ultime news Europa League mettono in risalto le nuove dichiarazioni del presidente del Getafe in merito alla disputa del match contro l’Inter valevole per gli ottavi

Inter-Getafe può davvero non giocarsi. Il presidente del club spagnolo, Angel Torres, ha ribadito proprio in questi minuti a ‘El Partidazo de Cope’ l’intenzione di non voler approdare a Milano onde evitare rischi di contagio da coronavirus, chiedendo ai nerazzurri “di appoggiare questa decisione”. Il tutto è legato anche alla questione viaggio di ritorno, dato che il Governo spagnolo ha posto il divieto ai voli diretti dall’Italia alla Spagna. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Inter-Getafe, Torres annuncia: “Non ci sarà nessuna partita”

Alle 17 il numero uno del Getafe comunicherà ufficialmente la sua decisione definitiva, anche se sempre Torres – interpellato da ‘Gazzetta.it’ – ha già chiuso del tutto alla possibilità che la sua squadra giochi domani sera al ‘Meazza’ contro quella di Conte: “Non ci sarà nessuna partita, a Milano non andiamo. Prima di tutto viene la salute e noi abbiamo deciso di non viaggiare: che la partita sia rinviata o che sia spostata in altra sede, perché nessuno corra rischi inutili. Ora stiamo aspettando le risposte della Uefa e dell’Inter. Noi crediamo che prima del calcio venga la salute e rispettiamo questo principio accettando tutte le conseguenze”.

