Guardiola all’assalto di due big: Skriniar e Bastoni possono partire

Il Manchester City vuole saccheggiare l’Inter per il mercato in entrata. Com’è ormai noto da tempo, Guardiola ha chiesto Skriniar alla propria dirigenza ma non solo: sempre dall’Inter, secondo ‘Tuttosport’, piace anche l’altro difensore Bastoni, scuola Atalanta. Per loro potrebbe arrivare un’offerta complessiva di circa 130 milioni di euro.

