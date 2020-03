Agente Llorente: ”La verità sul trasferimento all’Inter”

Ai microfoni di Calciomercato.it, Julio Llorente, agente e zio di Marcos, giustiziere del Liverpool ieri sera nella gara contro l’Atletico Madrid, ha svelato un retroscena sull’Inter: ”Con loro abbiamo avuto dei contatti in estate prima che scegliesse l’Atletico Madrid. Incontrai la dirigenza per cercare un accordo ma non c’è mai stata una possibilità reale di portarlo a milano” ha detto.

