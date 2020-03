Europa League, Inter-Getafe | Spunta ipotesi a sorpresa

Le ultime news Europa League si concentrano sul recupero del match Inter-Getafe valevole per gli ottavi di finale

E’ ufficiale il rinvio di Inter-Getafe così come di Siviglia-Roma, due match valevoli per l’andata degli ottavi di Europa League che si sarebbero dovuti disputare domani a porte chiuse rispettivamente al ‘Meazza’ di Milano e al ‘Sanchez Pizjuan’ di Siviglia. “Ringraziamo l’Uefa per tutto il sostegno ricevuto data l’attuale situazione di emergenza – ha detto il direttore generale della formazione spagnola, Clemente Villaverde – Accetteremo la loro decisione circa la disputa del recupero. Non sappiamo ancora che tipo di decisione sarà, ma confidiamo nel fatto che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte”.

Inter-Getafe, Villaverde: “Unica partita in campo neutro”

Inter-Getafe potrebbe giocarsi in campo neutro e a gara secca, come confermato dallo stesso Dg spagnolo: “Esiste la possibilità che si giochi una gara unica in campo neutro. In ogni caso, accetteremo la decisione presa dall’Uefa. Tutte le parti hanno parlato in modo chiaro, nonostante le circostanze siano cambiate in fretta in questi giorni. Quel che è certo è che lotteremo sempre per essere in tutte le competizioni”.

La sfida tra i nerazzurri di Conte e il Getafe potrebbe avvenire già giovedì prossimo, il 19 marzo, anche se l’emergenza coronavirus – “una pandemia”, stando all’Organizzazione Mondiale della Sanità – rende ormai quasi impossibile l’organizzazione di qualsivoglia manifestazione sportiva.

