Zhang: il Partito Democratico gli invia un messaggio di ringraziamento

Inter, il gesto del presidente Steven Zhang di donare 300.000 mascherine alla Protezione Civile non è passato inosservato. Il Partito Democrato lo ha voluto ringraziare con un post su Facebook

INTER MESSAGGIO A ZHANG/ I gesti di solidarietà non passano mai inosservati e quello che l’Inter e Suning hanno fatto donando 300.000 mascherine alla Protezione Civile, ha avuto il giusto riscontro. Il Partito Democratico, ha voluto ringraziare il bellissimo gesto con un post su Facebook. Questo il messaggio, indirizzato al presidente della squadra milanese Steven Zhang: “Grazie a lui, arriva un nuovo, grande aiuto al Paese per fronteggiare l’emergenza in essere. Per combatterla con più strumenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”

È infatti di adesso una splendida notizia: l’Inter ha donato 300mila mascherine alla Protezione civile. Una donazione che arriva dopo 100mila euro donati all’ospedale Sacco di Milano. La solidarietà unisce. Abbatte le barriere e riafferma il concetto più bello e più forte che esista: quello della comunità. Grazie, da parte di noi tutte e tutti, per questo meraviglioso gesto”.