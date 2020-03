Di Canio: “Skriniar è bravissimo a stare sull’uomo ma…”

Inter, l’ex calciatore e ora opinionista ed esperto di calcio inglese Paolo Di Canio, ha voluto dare il suo parere sul difensore nerazzurro Milan Skriniar facendo notare alcune cose negative

INTER DI CANIO SU SKRINIAR/ L’ex giocatore ed esperto di calcio, soprattutto inglese, per Sky Sport Paolo Di Canio, ha voluto dare la sua opinione sull’Inter e nello specifico sul difensore Milan Skriniar. Il calciatore nerazzurro pur avendo comunque un discreto rendimento, quest’anno non è stato, per il momento, all’altezza del precedente, forse anche perché con la difesa a tre si trova meno a suo agio. Anche nella sfida contro la Juventus la sua prestazione non è stata sicuramente eccezionale, come ha spiegato l’ex calciatore.

Queste le sue parole: “Credo che noi non dobbiamo sempre esaltare solo alcune giocate perché a fare la differenza sono poi i dettagli. Skriniar è bravo, è bravissimo a stare sull’uomo a marcare, a starti addosso. Ma quando poi ha l’avversario lontano non sa più cosa fare, va in confusione. Lo avete visto contro il Barcellona e contro la Lazio. Con la Juve doveva schiacciarsi sul fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli passa a un centimetro e invece lui toglie il piedino…”