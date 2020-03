Calciomercato Inter, nessuna cessione | L’annuncio dell’agente

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni dell’agente di Ionut Radu a proposito del futuro del giovane portiere rumeno

Nessuna cessione all’Udinese, come paventato da qualche rumors di calciomercato, il futuro di Radu sarà all’Inter. A dirlo, anzi ribadirlo è Crescenzo Cecere che è uno degli agenti del giovane portiere rumeno: “A giugno tornerà in nerazzurro – le parole del rappresentante del portiere che lo scorso gennaio aveva lasciato il Genoa, dove era stato scalzato da Perin, per trasferirsi al Parma nel quale non ha mai giocato nonostante l’infortunio di Sepe – Nel calcio si fanno delle scelte. Se fosse tornato a Milano a gennaio avrebbe trovato spazio? Si era fatto male Sepe alla chiusura del mercato, ci ha chiamati il Ds Faggiano e non abbiamo esitato un attimo ad andare a Parma. Senza l’infortunio di Sepe magari sarebbe tornato ad Appiano giocando delle partite. Ma è passato, Radu sta lavorando bene. E, ripeto, a giugno tornerà all’Inter”, ha concluso Cecere.

Calciomercato Inter, Radu nuovo vice Handanovic che intanto rinnova

A meno di cambi di rotta improvvisi, Radu farà da vice ad Handanovic per tutta la prossima stagione sperando poi di raccoglierne l’eredità a partire di quella 2021/2022. Intanto, a proposito dello sloveno è molto probabile che nelle settimane o mesi a venire prolungherà di un altro anno – ovvero fino al giugno 2022 – il suo contratto coi nerazzurri. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

