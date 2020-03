Calciomercato Inter, Handanovic rinnova | Ecco il nuovo vice

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Samir Handanovic tornato ieri contro la Juventus e sul suo nuovo vice a partire della prossima stagione

Il ritorno di Samir Handanovic è certamente una delle pochissime note liete del derby d’Italia con la Juventus perso per 2-0 dalla squadra di Antonio Conte. Lo sloveno è tornato a difendere la porta nerazzurra dopo oltre un mese, compiendo due interventi importanti nel primo quarto d’ora di gioco. Nulla ha potuto, poi, sulle reti di Ramsey – lo ha beffato la deviazione di de Vrij – e Paulo Dybala. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Handanovic resta e rinnova il contratto. Il favorito per il ruolo di vice

Handanovic sarà il portiere titolare, oltre che il capitano dell’Inter almeno per un’altra stagione. Nei prossimi mesi il classe ’84, che come riporta ‘Tuttosport’ ormai si gestisce autonomamente senza quindi un agente, dovrebbe rinnovare il contratto – attualmente in scadenza nel 2021 – fino al giugno 2022. Sicuramente nell’anno venturo il suo vice non sarà più Padelli, che comunque potrebbe prolungare e diventare il terzo portiere col conseguente addio di Berni, ma Ionut Radu a gennaio scorso trasferitosi in prestito al Parma e già come noto di proprietà dei nerazzurri.

L’alternativa al classe ’98 rumeno è rappresentata dall’argentino Musso, che però l’Udinese valuta non meno di 20 milioni. L’erede di Handanovic potrebbe però non essere nessuno dei due, con l’Inter che potrebbe decidere di investire una cifra importante per il suo sostituto nell’estate 2021.

