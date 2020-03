Calciomercato Inter, doppio Vidal per Conte | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su due centrocampisti che il club potrebbe regalare a Conte nella prossima estate per fargli dimenticare Vidal

Arturo Vidal è stato e molto probabilmente è ancora il grande desiderio di Conte per il centrocampo. Nel calciomercato di gennaio la dirigenza nerazzurra ha provato ad accontentarlo trovando però la ferma opposizione del Barcellona, che appunto non ha voluto privarsi di un giocatore così determinante anche a gara in corso. Il cileno è ora uno dei candidati a entrare nell’affare Lautaro in qualità di contropartita, anche se in seno alla società interista il suo nome non genera tanto entusiasmo considerati età e stipendio.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi-Lautaro | Scenario boom dalla Spagna

Calciomercato Inter, doppio colpo per far dimenticare Vidal a Conte

Beppe Marotta e Piero Ausilio sembrano infatti orientati a profili più giovani e meno costosi, perlomeno sul piano dell’ingaggio. Possibile che l’Inter provi a prendere due profili di grande prospettiva con la speranza di far ‘dimenticare’ Vidal a Conte. Il primo potrebbe essere Gaetano Castrovilli della Fiorentina, per il quale il club targato Suning sarebbe in pole. Il secondo, invece, Rodrigo De Paul, jolly tra centrocampo e attacco da tempo molto stimato in casa nerazzurra. L’Udinese, con la quale i rapporti sono ottimi, lo valuta sui 30 milioni. Dalbert, ma non solo, possibile contropartita per ridurre il prezzo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nessuna cessione | L’annuncio dell’agente

Calciomercato, Ronaldo all’Inter | Mazzola svela un retroscena